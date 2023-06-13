اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:18 م
أكرم القصاص
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وزيرة داخلية بريطانيا تعرب عن صدمتها وحزنها إزاء حادث نوتنجهام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:48 م
وزيرة داخلية بريطانيا تعرب عن صدمتها وحزنها إزاء حادث نوتنجهام الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت وزيرة داخلية بريطانيا سويلا برافرمان عن صدمتها وحزنها اليوم الثلاثاء، إزاء مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة "نوتنجهام ".
 
وقالت برافرمان - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن " تعاطفي مع المتضررين جراء هذا الحادث.. لقد تحدثت مع رئيس شرطة نوتنجهام ويتم إطلاعي على التطورات.. أعرب عن شكري لخدمات الطوارىء لاستجابتهم للحادث" .
 
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 31 عاما، وذلك بعدما أعلنت عن وقوع "حادث خطير" في عدة مواقع بمدينة "نوتنجهام".

الشرطة البريطانية

بريطانيا

نوتنجهام

لندن



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