وزيرة داخلية بريطانيا تعرب عن صدمتها وحزنها إزاء حادث نوتنجهام

أ.ش.أ

أعربت وزيرة داخلية بريطانيا سويلا برافرمان عن صدمتها وحزنها اليوم الثلاثاء، إزاء مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة "نوتنجهام ".

وقالت برافرمان - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن " تعاطفي مع المتضررين جراء هذا الحادث.. لقد تحدثت مع رئيس شرطة نوتنجهام ويتم إطلاعي على التطورات.. أعرب عن شكري لخدمات الطوارىء لاستجابتهم للحادث" .

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 31 عاما، وذلك بعدما أعلنت عن وقوع "حادث خطير" في عدة مواقع بمدينة "نوتنجهام".