اليوم السابع
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الشرطة البريطانية: اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى فى نوتنجهام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:48 ص
الشرطة البريطانية: اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى فى نوتنجهام الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء عن اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى في نوتنجهام، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت الشرطة البريطانية، قد أقفلت الطرقات في نوتينجهام وسط انجلترا، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير ومستمر" في المدينة.

 

بدورها أفادت شرطة نوتنغهام بتغريدة على تويتر أنه تم اغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش. كما طالبت المواطنين والسكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

 

فيما أعلنت شبكة الترام أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزي من التفاصيل.


الشرطة البريطانية

بريطانيا

نوتنجهام

انجلترا



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