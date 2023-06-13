مياه الدقهلية: انقطاع الخدمة بنوسا الغيط الخميس المقبل لمدة 6 ساعات

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، وذلك يوم الخميس الموافق 2023/6/15 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على قطعيتان قطر 12 بوصة "حديد"، وقطر 8 بوصة "بلاستيك" بقرية نوسا الغيط.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

فيما وفرت الشركة سيارات محمله بالمياة، لمساعده المواطنين حال طلبها وذلك في حالة تأخر عودة المياة او مواجهه أي اعطال مفاجاة، وذلك عن طريق الإتصال بالخط الساخن بشركة المياة