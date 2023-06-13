اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه غدا عن قرية هربشنت وتوابعها لتطهير المحطة ببنى سويف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:55 م
قطع المياه غدا عن قرية هربشنت وتوابعها لتطهير المحطة ببنى سويف قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن  قرية هربشنت وتوابعها، غدا الأربعاء اعتباراً من 8 صباحاً حتى 12 ليلاً، بسبب القيام بأعمال تطهير محطة مياه هربشنت بمركز ببا.
 
وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.
 
 
 
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مياة الشرب

قطع مياه الشرب

قرية هربشنت

ببا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة