معاينة مكان حادث سيارتين أدى لمصرع 15 شخصا بالطريق الصحراوى فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن سيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة نقل مقطورة، مما أسفر عن مصرع وإصابة الضحايا.

وتبين أن سيدتين أصيبتا في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، كما حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لقى 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا و ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.