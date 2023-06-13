مصرع 4 أشخاص سقطوا ببيارة للصرف الصحى واختنقوا بغاز الميثان بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مصرع 4 مواطنين، بمنطقة شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفي، بعد سقوطهم فى بيارة للصرف الصحي، وتعرضهم الاختناق بغاز الميثان، جرى نقل الجثامين للمستشفي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بسقوط 4 مواطنين ببيارة للصرف الصحي بمنطقة شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع 4 أشخاص إثر سقوطهم ببيارة للصرف الصحي بمنطقة شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفي، ووفاتهم على الفور بسبب تعرضهم لحالة الاختناق بسبب غاز الميثان.

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال الجثامين الأربعة، ونقل الجثامين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وهم "محمدين حمدي محمد، وعلاء محمود" عمال مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإبراهيم عبد الحكم السبكي، وصلاح خليل مواطنين من القاطنين في العمارة السكنية أمام البلاعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.