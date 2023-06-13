مصرع طالب وطفل غرقًا فى قريتين بقنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقرية نجع عزوز في مركز دشنا، حيث تبين مصرع عبدالله.ن، 3 أعوام غرقا فى ترعة بقرية نجع عزوز في مركز دشنا، وإخطار آخر يفيد مصرع طالب غرقًا داخل مياه نهر النيل بقرية القلمينا في مركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين مصرع أدهم.ح، 14 عاماً.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول كل واقعة لكشف ملابساتها.