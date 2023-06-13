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مصرع طالب وطفل غرقًا فى قريتين بقنا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:47 م
مصرع طالب وطفل غرقًا فى قريتين بقنا غريق -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طالب وطفل مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة فى قريتين، أحدهما فى ترعة بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، والآخر في ترعة بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا  يفيد مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقرية نجع عزوز في مركز دشنا، حيث تبين مصرع عبدالله.ن، 3 أعوام غرقا فى ترعة بقرية نجع عزوز في مركز دشنا، وإخطار آخر يفيد مصرع طالب غرقًا داخل مياه نهر النيل بقرية القلمينا في مركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين مصرع أدهم.ح، 14 عاماً.
 
وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول كل واقعة لكشف ملابساتها.

 


مصرع طالب

غرق طالب وطفل

امن قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



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