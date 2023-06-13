اليوم السابع
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مصرع شخص وزوجته على يد جارهما لخلاف على سعر منزل بالدقهلية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:09 ص
مصرع شخص وزوجته على يد جارهما لخلاف على سعر منزل بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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لقي شخص وزوجته مصرعهما على يد جارهما، وذلك بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، بسبب رغبة المتهم في رفع قيمة منزل باعه للمجني عليهما، حيث غافل الزوج أثناء حديثه معه، وسدد له عدة طعنات متفرقة من سلاح أبيض "خنجر"، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه طعنها هي الأخرى وفر هاربًا.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية ميت العامل، بمقتل زوجين على يد جارهما. وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل خليل رمضان إبراهيم الغريب 42 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسعودية، وزوجته أمل جبريل.
 
وكشف شهود عيان أن خلاف نشب بين المجني عليهما وجارهما ويدعى هيثم م. 42 سنة، بعد شرائهما منزلًا ملكه وأشقائه، ورغبته في رفع قيمة البيع بعد سدادها، إلا أن المجني عليهما رفضا ذلك، وتم عقد جلسة عرفية لحل الخلاف خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه ترصد لهما، وتوجه لمنزلهما وأثناء حديثه مع الزوج تجدد الخلاف وسدد له طعنات نافذة في الرقبة والصدر، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه، سدد لها طعنات متفرقة وفر هاربًا، ولفظ الإثنين أنفاسهما الأخيرة. وتم نقل الجثتان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث الدقهلية جهودهم لضبط المتهم.

 


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