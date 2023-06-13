مش بس بيأثر على الرئة.. 9 آثار جانبية سلبية غير عادية للتدخين

كتبت إيناس البنا

هل أنت مدخن شره أو كنت ضحية للتدخين السلبي؟ التبغ خطير للغاية على صحتك، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المنتجات المصنوعة من التبغ تحتوي على مواد غير آمنة مثل الأسيتون والقطران وثاني أكسيد الكربون، عندما يتم استنشاقها ، يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للرئتين وأيضًا بعض أجزاء الجسم الأخرى.

في السطور التالية نتحدث عن تأثير تدخين السجائر على الجسم خارج رئتيك. ولتوضيح المزيد عن الآثار الجانبية، وفقا لموقع " healthsite".

آثار التدخين على الجسم



للتدخين آثار ضارة على العديد من أعضاء الجسم، وليس الرئتين فقط، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها التدخين على الأعضاء المختلفة:

يمكن أن يتلف القلب



يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إتلاف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم، يمكن أن يؤدي إلى تطور تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وزيادة احتمالية تجلط الدم، يؤدي التدخين أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية



يساهم التدخين في تضييق وتصلب الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) وتمدد الأوعية الدموية الأبهري.

يضر الدماغ



يدمر التدخين الأوعية الدموية في الدماغ ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه يساهم في التدهور المعرفي، ومشاكل الذاكرة، وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

يمكن أن يؤدي إلى تجاويف الفم الشديدة

يرتبط التدخين بمختلف مشاكل صحة الفم، يمكن أن يسبب أمراض اللثة ، وفقدان الأسنان ، وتغير اللون ، ورائحة الفم الكريهة ، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم.

الجهاز التنفسي



في حين أن الرئتين تتأثران بشكل مباشر بالتدخين ، فمن الجدير بالذكر أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وهو مزيج من التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، يمكن أن يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن صعوبات كبيرة في التنفس وانخفاض وظائف الرئة.

يضر بالجهاز الهضمي

يمكن أن يضر التدخين بالجهاز الهضمي بعدة طرق، يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة والارتجاع الحمضي وسرطان الجهاز الهضمي، وخاصة تلك التي تصيب المريء والبنكرياس والكبد والقولون.

يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي

يمكن أن يؤثر التدخين سلبًا على الصحة الإنجابية للذكور والإناث، عند الرجال ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى ضعف الانتصاب ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ، وزيادة تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، في النساء، يمكن أن يسبب التدخين مشاكل في الخصوبة ومضاعفات أثناء الحمل والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

يمكن أن يؤثر على بشرتك أيضًا

يؤدي التدخين إلى تسريع شيخوخة الجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة ، والبشرة الباهتة ، وزيادة خطر الإصابة بأمراض جلدية مثل الصدفية، كما أنه يضعف التئام الجروح ويزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

يضر العظام

يضعف التدخين العظام ويمكن أن يساهم في هشاشة العظام ، وهي حالة تتميز بانخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

من المهم ملاحظة أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد بشكل كبير هذه الأعضاء والصحة العامة. يمكن عكس أو تقليل العديد من الآثار الضارة للتدخين عن طريق الامتناع عنه ، مما يؤدي إلى تحسين وظائف الأعضاء وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة.