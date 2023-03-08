الأضرار الناجمة عن التدخين السلبي قد تصل للالتهاب الرئوى المزمن

كتبت إيناس البنا

يعتبر التدخين السلبي أكثر خطورة، حيث يتنفس الأشخاص الذين يستنشقونه موادا كيميائية ضارة وسموم مسببة للسرطان لم تعتد أجسامهم عليها، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير، لأن التدخين السلبي قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية ، وكذلك أمراض مثل التهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن .

الأضرار الناجمة عن التدخين السلبي



وفقا لموقع " OnlyMyHealth " هناك أدلة قوية موجودة الآن والتي سمحت للأطباء بالاستنتاج بأن الأفراد الذين ليسوا مدخنين أساسيين هم أكثر تأثرًا باستنشاق الدخان السلبي أكثر من المدخنين الأساسيين، هذه حقيقة مقلقة لأن العديد من الأفراد يتعرضون للتدخين السلبي في حياتهم اليومية ، سواء كان ذلك في المنزل أو في الأماكن العامة أو في العمل. وأوضح الأضرار التالية الناجمة عن التدخين السلبي.

ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية



يتعرض الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي لخطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وهو مرض يمنع تدفق الأكسجين إلى الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا على الفرد، يمكن أن تتراوح أعراضه من السعال المستمر إلى صعوبة التنفس.

ارتفاع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن



علاوة على ذلك، فإن مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي تم وصفه على أنه مرض تقليدي للمدخنين، يتم تشخيصه الآن بشكل متكرر في المرضى الذين لم يدخنوا أبدًا بشكل مباشر، يستخدم مرض الانسداد الرئوي المزمن لوصف مجموعة من أمراض الرئة - انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن - التي تسبب صعوبات في التنفس.

كيف تحمي نفسك من الدخان السلبي؟



الخطوة الأولى هي التعرف على مخاطر التدخين السلبي وتثقيف نفسك والآخرين حول آثاره الضارة على صحتك، إذا كنت تشارك منزلًا مع مدخن، فحاول تشجيعه على الإقلاع عن التدخين أو على الأقل التدخين بالخارج وبعيدًا عن الآخرين.

إذا كنت في مكان عام وكان هناك شخص يدخن بالقرب منك ، فحاول الابتعاد عن المدخن وابحث عن منطقة خالية من التدخين.

أخيرًا، إذا كنت مدخنًا ، فحاول الإقلاع عن التدخين واطلب المساعدة إذا لزم الأمر، الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، ولكن هناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين. لن يفيد الإقلاع عن التدخين صحتك فحسب، بل سيفيد أيضًا من حولك.