مشروعات الجمهورية الجديدة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مشروعات الجمهورية الجديدة.. عين على تحسين معيشة المواطنين والأخرى على دعم الاقتصاد.. «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية أول محطة ذكية تعمل بالتكنولوجيا الحديثة لشحن وتداول البضائع وتحافظ على البيئة.. 370 مشروعا فى البحيرة باستثمارات 6.9 مليار جنيه.. وزير التنمية المحلية يؤكد على أهمية «حياة كريمة» للارتقاء بالمستويين الاقتصادى والاجتماعى.

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