محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير الزراعة دعم الاستثمار الزراعى وتلبية احتياجات المواطنين

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، وذلك فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور بعض قيادات الوزارة والمحافظة.
بغرض متابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات أهالي المحافظة المحافظة من الخدمات الزراعية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.
كما تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.
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