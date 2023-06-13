محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير الزراعة دعم الاستثمار الزراعى وتلبية احتياجات المواطنين

تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.