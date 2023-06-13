محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لـ874 مشروعا بـ"حياة كريمة" فى زفتى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية بهدف نهو كافة المشروعات مع قبيل بدء أعمال المرحلة الثانية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بدويان عام المحافظة بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري الشركات والهيئات المنفذة.

وأشار المحافظ إلى قرب انتهاء المحافظة من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى بنسبة إنجاز بلغت 91%، حيث تم نهو مشروعات كلا من التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد بنسبة إنجاز بلغت 100%، ليصل بذلك عدد المشروعات التي تم نهوها بالقطاعات المختلفة 631 مشروعا.

وخلال اجتماعه، أكد المحافظ على الهيئات والشركات ضرورة الإسراع في نهو المشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التي تحول دون نهوها في الموعد المحدد، حيث استعرض المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف والعمارات السكنية.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت في مرحلتها الأولى في قرى مركز زفتى بإجمالي عدد 874 مشروع في عدد 22 قطاعا خدميا متنوعا إلى جانب تنفيذ عدداً من التدخلات البشرية التي تهدف في المقام الأول لبناء وتنمية الإنسان المصري من أنشطة ومشاريع تمكين اقتصادي، محو أمية، توعية وتنمية بشرية.