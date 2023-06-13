قطع المياه عن بعض قرى البلينا بسوهاج غدا للقيام بأعمال الإحلال والتجديد

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرى بنى منصور وعرابة ابيدوس والحرجة قبلى والحرجة بحرى والغابات والسلمانى والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة غداً الاربعاء الموافق 14 يونيه 2023 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.