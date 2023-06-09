اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 06:57 م
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قطع المياه غدا عن قرى طنسا بنى مالو من 8 صباحا حتى 8 مساء لتطهير محطة البرانقة

الجمعة، 09 يونيو 2023 05:46 م
قطع المياه غدا عن قرى طنسا بنى مالو من 8 صباحا حتى 8 مساء لتطهير محطة البرانقة قطع المياه -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن  قرى مجلس قروي طنسا بنى مالو مركز ببا، وذلك غدا السبت 10 يونيو الجارى، لمدة 12 ساعة، اعتباراً من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، بسبب القيام بأعمال تطهير محطة مياه البرانقة.
 

وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

 


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