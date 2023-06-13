ضبط وتحرير قضايا غش تجارى فى حملة تموينية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لضبط المتهمين بحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري.

أسفرت حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط وتحرير 54 قضية حيازة لحوم مجهولة المصدر، ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير وضبط قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وحجب سلع عن البيع بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.