اليوم السابع
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ضبط وتحرير قضايا غش تجارى فى حملة تموينية بالجيزة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:46 ص
ضبط وتحرير قضايا غش تجارى فى حملة تموينية بالجيزة مباحث التموين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كثفت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لضبط المتهمين بحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري.
 
أسفرت حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط وتحرير 54 قضية حيازة لحوم مجهولة المصدر، ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار. 
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير وضبط قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية،  وحجب سلع عن البيع بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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مباحث التموين

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