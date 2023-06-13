اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"شؤون الحرمين" تستبدل نحو 35 ألف نسخة من المصحف الشريف بالمسجد الحرام وساحاته

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:00 ص
"شؤون الحرمين" تستبدل نحو 35 ألف نسخة من المصحف الشريف بالمسجد الحرام وساحاته المسجد الحرام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استبدلت إدارة شؤون المصاحف، برئاسة شؤون الحرمين، أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.
 
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين - أنه وتزامنا مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجاج، تم تنفيذ عملية استبدال المصاحف من جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

الحرمين

المسجد الحرام

اخبار السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة