سقوط أمطار غزيرة بمختلف أحياء ومناطق بورسعيد.. فيديو وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، فيديو لسقوط الأمطار الغزير على خي المناخ - أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد، تزامناً مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها عدد من المحافظات المصرية.

وشهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل،. سقوط غزير للأمطار علي الأحياء المختلفة، يصاحبها غيوم في السماء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، على استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سوف تشهد عدد من المحافظات أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة تكون ذروة الحالة في وقت الظهيرة علي كل من : شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف- المنيا - اسيوط- سوهاج -قنا)، المدن المطلة علي خليج السويس، محافظة البحر الأحمر، الصحراء الغربية، كما تؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية علي الطرق بسبب الرمال المثارة.

وقدمت هيئة الأرصاد المصرية عدد من النصائح للمواطنين : وضع الكمامة علي الأنف والفم، وإذا لم يكن لديك كمامة في هذا الوقت تقوم بلف منديل علي أنفك وفمك أو أي قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا، احمي عينيك قدر الإمكان،وحاول اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية .

كما قدمت نصائح إلى قائدي المركبات وهي : تجنب القيادة أثناء إنخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها،ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ في تهدئة السرعة، انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتي تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك الي صعوبة الانسحاب وافعل هذا سريعا واخرج من الطريق السريع ولا تقف في اي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية، يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة، يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة ، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.