سقوط أمطار بمدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء، دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن، بالإضافة انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تلك التقلبات.

ويشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية "الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا) ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة ).

وتابعت، قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.



الأمطار بالقليوبية صباح اليوم



الأمطار بالقليوبية



سقوط أمطار بالقليوبية









