وقال بيجلوف - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "إن التغيرات الجيوسياسية أثرت بالتأكيد على المشاركين في المنتدى، ولكن الطابع التمثيلي للمنتدى ما زال مرتفعاً في ظل استمراره كحدث عالمي يجمع ممثلي أكثر من 100 دولة".

وأضاف "يوجد اهتمام متزايد من الأصدقاء والشركاء من رابطة الدول المستقلة والصين والهند وفيتنام، ونتوقع حضور عدد كبير من ضيوف يمثلون دول أخرى في جنوب شرق آسيا ووفود على مستوى وزاري من إندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند".

وتابع: "نلاحظ حضورا كبيرا من دول الشرق الأوسط، من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران وسوريا"، لافتا إلى أن قادة وأعضاء حكومات أكثر من 20 دولة في أميركا اللاتينية تخطط لحضور المنتدى، من بينها جزرية صغيرة في البحر الكاريبي ولاعبين مهمين من أمريكا الجنوبية والوسطى.

وأكد بيجلوف إجراء محادثات مؤخرا مع أصدقاء من الأرجنتين ونيكاراجوا بشأن المنتدى، مضيفا: "سنواصل على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي حوارنا مع وفود حكومية من الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وكوبا والمكسيك ودول أخرى".

وأشار إلى أنه قبيل القمة الروسية الأفريقية، المقرر انعقادها من 26 حتى 29 يوليو القادم، تخطط وفود أكثر من 20 دولة في القارة الأفريقية لزيارة مدينة سان بطرسبورج.

يُذكر أن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي سيُعقد في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "التنمية السيادية هي أساس عالم عادل، دعونا نوحد جهودنا من أجل الأجيال القادمة".

ميدانيا.. قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن "المسلحين الأوكرانيين قصفوا قريتي جلوشكوفو وتتكينو في المقاطعة حيث تضررت العديد من المنازل".

وأضاف ستاروفويت - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن القوات الأوكرانية قصفت قريتين حدوديتين مع أوكرانيا ما أسفر عن تدمير تسعة منازل في تتكينو، واشتعلت الحرائق في اثنين منها.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورد إن "مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على قرية درونوفكا في منطقة جريفورونسكي"، مضيفا أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود .. كما تواصل القوات الأوكرانية استهداف القرى المأهولة الحدودية في الأراضي الروسية.

وفي السياق، أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "دنيبروبيتروفسكا" الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكنيا من خمسة طوابق في مدينة "كريفيي ريه"، إلى ستة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية أن من بين المصابين الـ25، تم نقل 19 شخصا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

