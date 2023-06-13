رئيس "مياه الإسكندرية" يتابع المستجدات الإنشائية للروافع ومراكز خدمة العملاء

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية شملت المرور على رافع مياه عبد القادر ومتابعة آخر المستجدات الإنشائية الخاصة به، والذى من المقرر استلامه أواخر الشهر الجارى، حيث يقوم الرافع بتغذية منطقة عبد القادر، والهوارية، والسلام، وجزء من منطقة العامرية، ويحتوى على عدد (2) خزان سعة كل منهم على 5000 متر مكعب، وعنبر طلمبات، وعنبر كلور، وعدد من المحولات، وذلك للتغلب على المناطق الساخنة فى القطاع الجنوبي.

وتوجه رئيس الشركة لفرع مرغم الجديد بالطريق الصحراوى لمتابعة التشطيبات والتجهيزات النهائية تمهيدا لتشغيله خلال الأيام القليلة القادمة، ويقوم على خدمة مناطق عبد القادر بحرى وقبلى السكة الحديد، ومنطقه مرغم والمستعمرة قبلى وبحرى الطريق الصحراوى، وصولًا إلى مدخل الكيلو 21.

كما يقوم على خدمة المناطق السكنية الجديدة مثل مشارف الخير ومنطقة العمرانية الجديدة، وقرى مريوط والكينج والنوبارية مما يساعد على تخفيف الضغط على فرع العامرية، فضلًا عن سهولة ويسر المواصلات على المواطنين بمناطق توشكا والعرايس ومبارك (أ) و(ب).

واختتم الجولة بالمرور على مجمع خدمات كوم الدكة والتقى ببعض المواطنين بمركز خدمة العملاء، واستمع إلى شكواهم، وأوصى بتيسير جميع الخدمات لهم وسرعة إنجازها.

كما قام بالمرور على المكاتب والتحدث مع الموظفين للاطلاع على مستجدات العمل، وأمر بزيادة عملية التحصيل والتعجيل فى تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأثناء الجولة تابع "أحمد جابر" عملية إنشاء وتجهيز غرفة العمليات الخاصة بالشركة والشركات التابعة والمحافظة، كما تابع أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمبنى الادارة العامة للشئون القانونية.