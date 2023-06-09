"مياه الإسكندرية" تستضيف ورشة عمل لتوحيد أعمال الصيانة لطلمبات المياه

وذلك تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفي إطار التعاون بين قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وتأتى الدورة التدريبية نظراً للأهمية البالغة التي توليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتبادل الخبرات بين الشركات التابعة، واهتماما منها لتطبيق الصيانة طبقاً للإجراءات القياسية وإجراءات الفحص والإستلام لقطع الغيار.

وجاءت الشركات المشاركة في التدريب هى شركة القليوبية، مدن القناة، مرسي مطروح، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، وذلك لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الشركات التابعة وتوحيد أعمال الصيانة والإختبارات والمواصفات لرومان بلي طلمبات مياه الشرب.

هذا وقد رحب المهندس أحمد جابر بالحضور كما أبدى إعجابه الشديد بورش العمل التى تعمل على تبادل الخبرات بين الشركات التابعة، لأنه من الضرورى الاهتمام بعملية الصيانة بشكل كامل لأنها تعمل على تقليل تكلفة المتر المكعب بالنسبة للمحطات والشبكات.

كما أثنى على المجهود الذي تقوم به الإدارة الفنية المستدامة، والتقييم الخاص بالمحطات والشبكات بالتنسيق مع قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، والذى من خلاله تقوم الشركة بتقييم عملها، وإنجاز التعديلات إن وجدت.