فحص 1088 حالة خلال قافلة طبية في قرية "بلقينا" بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها اليوم جامعة طنطا ، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة تحت اشراف الدكتور محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الشبينى وكلي كلية الطب لڜئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى قرية بلقينا بمركز المحلة.

لتقديم الخدمات الصحية للمرضى بمشاركة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شملت القافلة ، تخصصات طبية شاملة بالمجان وحملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ.

وتم الكشف على 1088 حالة من خلال 14عيادة ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، و تحويل 73 حالة الى مستشفيات الجامعة.

حيث تم فحص 49حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و101 في عيادة الأطفال، و154بالعظام، و114جلدية، 95 باطنة، و72مسالك بولية، و103 أنف وأذن، و43جراحة عامة، و56صدر، و43 نفسية وعصبيه، 145جراحة العيون، 15قلب وأوعية دموي، 27 تنظيم الأسرة، 46 التحاليل.

وتحويل 73 حالة بواقع 6جراحة المخ والأعصاب، 4 أطفال، 8 عظام، 9 جلدية ، 4 باطنة، 8 مسالك بولية، 3 أنف وأذن، 6 جراحة عامة ، 4 صدر ، 6 نفسية وعصبية، 14 جراحة العيون، 1 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة متنوعة لزراعتها بالقرية، ضمن مشاركة الجامعة في مبادر" 100 مليون شجرة"، وإجراء اختبارات محو الأمية لـ 46 مواطن.

كما قدمت القافلة بمشاركة الطب البيطري، الكشف على عدد 400 رأس ماشية و4680 طائر، وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.