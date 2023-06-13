اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:59 م
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رئيس جامعة بنها يشهد تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكلية العلوم

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:50 م
رئيس جامعة بنها يشهد تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكلية العلوم تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكلية العلوم
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة داخل كلية العلوم، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
 
وأكد الدكتور جمال سوسة، أن مبادرة زراعة الأشجار تأتي تعظيمًا للدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام بالبيئة المحيطة وخدمة المجتمع.
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة، ونشر الوعي البيئي ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتأكيدا علي تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

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