رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 بكلية الحاسبات والمعلومات، في إطار جولاته المتواصلة؛ للاطمئنان على حسن سير وتنظيم أعمال الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، على وجود الملاحظين داخل اللجان، مع انتظام الطلاب والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم، بما يسهم في آداء الطلاب، امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تابع رئيس الجامعة أعمال التصحيح بالكنترولات، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة عالية، وفاعلية، وذلك بالتوازى مع أعمال الامتحانات؛ لسرعة إعلان النتائج.

فيما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية كاملة ومنسقة بين الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع لتقييم الجامعات المتاحة في شمال سيناء والعمل على النهوض بها وبقدراتها من أطقم التدريس ومعامل، وأجهزة، كما ناقش المجلس تفعيل المحتوى العلمي لمقرر القضايا المجتمعية، وتحديد فصل واحد من الفصول الاختيارية بالسياحة والفنادق بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع السياحة والآثار".

وكان قد تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2022/2023، بكلية الألسن، في إطار جولاته لمتابعة سير العمل داخل اللجان، حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وأكد على انتظام سير أعمال الامتحانات، وعدم وجود أية شكاوى من الطلاب، مثنيًا على التزام الطلاب بكافة التوجيهات، والإرشادات الخاصة بدخول قاعات الامتحانات، منذ انطلاقها، وأشاد رئيس الجامعة بالاستعدادات اللازمة التي اتخذتها إدارة الكلية قبيل بدء الامتحانات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب، حيث وجه رئيس الجامعة الشكر لكافة القائمين على رأس العمل بالكلية، على الجهود المبذولة في أعمال الامتحانات وحسن سيرها.