تعيين الدكتور حمدي حسين رئيساً لجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، عن صدور القرار الجمهوري، رقم 228 لعام 2023، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيساً لجامعة الأقصر، حيث تقدم عمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني له، متمنين دوام التوفيق لسيادته، واستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة.

وشغل الدكتور حمدي حسين، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها: نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالقرار الجمهوري رقم (24) في 22 يناير لسنة 2022، ومشرفاً على كلية الطب - جامعة الأقصر - أستاذ الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 11/5/ 2021.

كما شغل حسين منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 5/8/ 2020 بجامعة جنوب الوادي، مشرفاً على قسم التعليم الطبي 14/7/2020 جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الطب قنا - بقرار جمهوري رقم (332) لسنة 2017 – جامعة جنوب الوادي من 16/7/2017 حتى 15/7/2020 (الفترة الثانية)، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 31/7/2016حتى 15/7/2017.

وتقلد الدكتور حمدى حسين، عمادة كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي من 25/11/2012 حتى 31/7/2016 (الفترة الأولى)، وكيل كلية طب قنا لشئون التعليم والطلاب - جامعة جنوب الوادي من 9/10/2011 حتى 24/11/2012، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 21/9/2011، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب – جامعة جنوب الوادي منذ 6/1/2009، قائم بأعمال رئيس القسم الجراحة العامة – أستاذ مساعد – كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي منذ 21/10/2008.