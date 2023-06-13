جامعة القاهرة تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الإعلام

وكانت أعلنت جامعة القاهرة عن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الإعلام وضمت كل من الدكتور شريف درويش مصطفى اللبان والدكتورة وسام محمد أحمد نصر، والدكتورة سلوى محمد يحيى محمود العوادلى، والدكتورة شيماء ذو الفقار حامد زغيب ، والدكتورة ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن.

وعلى جانب آخر ، كانت أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم النفسي للسيدات والتعامل مع احتياجاتهن وتكون قادرة علي العمل والتعاون تحت مظلة إشراف الفرق الطبية والنفسية، مشيرًا إلى نقص الكوادر المدربة في هذا المجال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية التكوين النفسي والبيولوجي للمرأة بالإضافة إلى ما تتعرض له من موروثات وضغوط مجتمعية، لافتًا إلى أنه تم قبول 30 متدرب من أكثر من 300 من المتقدمين ليكونوا باكورة للكوادر في هذا المجال.