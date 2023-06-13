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ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء دون شكاوى

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:42 م
ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء دون شكاوى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى بخصوص سير الامتحانات، وتغيب 22 طالبا عن أداء الامتحانات.
 
 
ويبلغ 3838 طالبًا وطالبة موزعين على 15 لجنة امتحانيه علي مستوي المحافظة، وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.
 
وسبق واعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.
 
بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الإمتحانية.
 
واشار لتحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الإمتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 
 
 

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