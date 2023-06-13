"تموين بورسعيد" تضبط لحوم "لبانى رضيع" محظورة البيع

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد برئاسة محمد عوض وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية حملة تموينية مكثفة للتأكد من سلامة وجودة المنتجات والسلع الغذائية حفاظاً سلامة المواطنين.

على الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال الرقابة التموينية برئاسة المهندس خالد فهمى، مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبدالله ومحمد السحراوى من كبار مفتشى التموين وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى وذلك لملاحقة والمخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة من ضبط كميات من اللحوم اللبانى الرضيع المحظور بيعها بناء على التقرير الطبى المفصل من الدكتور أسامة العزبى، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.