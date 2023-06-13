"تعليم الإسكندرية" يحصد 8 مراكز فى مسابقات أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم عن حصول تعليم الإسكندرية على 8 مراكز جمهوري فى مسابقتي أجمل قطعة فنية التابعة للاقتصاد المنزلي، مؤكدًا أنَّ وزارة التربية والتعليم أعلنت عن حصول الإسكندرية على المركز الأول جمهوري فى مسابقة أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان للمرحلة الإعدادية بفوز الطالبة ملك طارق محمد بمدرسة فاروق جرانة الرسمية لغات بإدارة المنتزه ، وحصدت الطالبة جيهان محمد شحاتة بمدرسة حسن صبحي الرسمية لغات بإدارة العجمي المركز الثاني مكرر للمرحلة الابتدائية، وحصدت الطالبة إيمان عبد السلام بمدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للمرحلة الثانوية ، وحصدت الطالبة سما محمود السيد بمدرسة وادي القمر بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للفصل الواحد.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باكتشاف وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المتنوعة فنيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإثابة المتميزين من المعلمين والطلاب .

وأضاف (أبوزيد) أنَّ تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول جمهوري في مسابقة أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة للفصل الواحد بفوز الطالبة منة حسن أحمد بمدرسة محمد رشيد بإدارة العامرية ، وحصل على المركز الثاني جمهورى للمرحلة الابتدائية بفوز الطالبة أروى محمد صلاح بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات بإدارة المنتزه ، والمركز الثاني جمهوري مكرر للمرحلة الإعدادية بفوز الطالبة سهيلة أيمن عبد الله بمدرسة أم سلمة الإعدادية بإدارة العامرية، والمركز الثالث جمهوري مكرر بفوز الطالبة ملك حسام عرفة بمدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.

وقدَّم مدير المديرية التهنئة لجميع الفائزين، موجهًا الشكر لموجه عام الاقتصاد المنزلي وجميع موجهي الاقتصاد المنزلي بالإدارات التعليمية على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات وأصدر تعليماته بتكريم جميع المراكز الفائزة والقائمين على الإشراف عليها.