ترامب ينفى قائمة التهم الموجهة إليه أمام محكمة ميامى

وكالات

بدأ الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الإدلاء بإفادته أمام محكمة ميامي، وذلك بعد مثوله أمامها، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، ونفى الرئيس السابق قائمة التهم الموجهة إليه بعدما تلاها قاضى المحكمة.

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أى احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.