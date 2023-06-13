تحرير 3029 محضراً تموينياً لمخابز ومنشآت مخالفة خلال شهر فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

-

ضبط 59 طن دقيق بلدي مدعم وأرز بمنشآت مخالفة

-

تحرير 2382 محضرا لمخابز غير ملتزمة بالأوزان والاشتراطات للخبز

-

ضبط مخزن غير مرخص لتدوير زيوت السيارات وبحوزته 9 آلاف لتر بالبدرشين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية؛ للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 3029 مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 59 طن ما بين دقيق مدعم وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و12492 زجاجة زيت تمويني وحوالي 18 طن سكر تمويني وحر بمنشأت مخالفة على مستوي الأحياء والمراكز والمدن .

ولفت محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2382 مخالفه لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 979 بحوزه مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط والعجوزة والدقي والعمرانية وامبابة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين.

وأكد راشد أنه تم تحرير 599 محضر تمويني لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير 48 محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وجاءت أبرز المخالفات التي تم ضبطها مخزن غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر وضبط 9 الاف لتر زيت بحوزته بمركز البدرشين، بالإضافة إلى ضبط محطه بنزين لتصرفها في 27 الف و500 لتر سولار و 2000 لتر بنزين 80 ،92 .