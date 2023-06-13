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تحريات مصرع 15 شخصًا فى حادث الصف: الميكروباص اصطدم بالتريلا من الخلف.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:17 م
تحريات مصرع 15 شخصًا فى حادث الصف: الميكروباص اصطدم بالتريلا من الخلف.. صور حادث تصادم تريلا و ميكروباص بصحراوى الصف
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت التحريات الأولية لحادث صحراوى الصف، أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق فيما يتم التحقيق مع سائق التريلا لمعرفة تفاصيل حول الحادث .

ولقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا و ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف وتم نقل المتوفين و المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

التريلا
التريلا

 

حادث الصحراوى
حادث الصحراوى

 

حادث تصادم
حادث تصادم

 

حادث
حادث

 

 

 

 


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