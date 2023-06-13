اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:24 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بمنشأة القناطر غريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل في منشأة القناطر، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب تم تحديد هويته، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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نهر النيل

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