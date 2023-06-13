تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل في منشأة القناطر، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة ، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب تم تحديد هويته، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.