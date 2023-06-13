اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تباين آراء طلاب بنى سويف حول مادتى الاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:13 م
تباين آراء طلاب بنى سويف حول مادتى الاقتصاد والإحصاء خروج طلاب لجنة مدرسة الإيمان
بنى سويف هانى فتحى

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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف عقب خروجهم من امتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
 
وأكد بعض طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى على سهولة امتحان الاقتصاد، فيما قال البعض الآخر أن الامتحان كان به بعض النقاط الصعبة.
 
فيما أكد الطلاب على  طول امتحان مادة الاحصاء الذى كان يحتاج إلى وقت أطول فى الحل، بالرغم من سهولة الأسئلة.
 
وأدى  19 ألفا و300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة "نظامى، خدمات، منازل" موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادتى الاقتصاد والاحصاء.
 
من جانبة تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، التي بدأت " أمس الاثنين" بالمواد غير المُضافة للمجموع ولكن تعد مواد "نجاح ورسوب"، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية  باللغة العربية  الأحد المقبل 18 يونيو الجاري،وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألفًا و300 طالب وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.
 
خروج طلاب الثانوية العامة ببنى سويف
خروج طلاب الثانوية العامة ببنى سويف

خروج طلاب لجنة مدرسة الإيمان
خروج طلاب لجنة مدرسة الإيمان

طلاب مدرسة الإيمان ببنى سويف
طلاب مدرسة الإيمان ببنى سويف
 

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