ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان الاقتصاد والإحصاء

الإسكندرية -أحمد الزغبى

سادت حالة من الارتياح، بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من تأدية امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، أمام بعض اللجان غرب المحافظة.

وشهدت بعض اللجان تواجد من أولياء الأمور فى انتظار أبنائهم الطلاب والاطمئنان عليهم، عقب انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وسط تواجد مسؤلى اللجان لمتابعة خروج الطلاب.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.