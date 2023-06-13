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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عقب أداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:51 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عقب أداء امتحان الاقتصاد والإحصاء طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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تباينت الآراء بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من امتحان الاقتصاد والإحصاء حيث أكد البعض سهولة الاقتصاد وصعوبة الإحصاء.

 

وتقول وفاء محمود طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة الأدبى بمحافظة المنوفية، إن امتحان الإحصاء جاء طويل، بينما امتحان الاقتصاد سهل وفى مستوى الطالب المتوسط.

 

وتضيف الطالبة شروق محمد طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى بمحافظة المنوفية، أن امتحان الاقتصاد جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، وكذلك الاحصاء كان سهل وفى مستوى الطالب العادى.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق أى شكاوى اليوم بخصوص امتحان الاقتصاد والإحصاء.

 


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