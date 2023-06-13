شكاوى طلاب الثانوية العامة بالأقصر من الإحصاء وفرحة بالاقتصاد.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع ردود أفعال طلبة الثانوية العامة حول امتحانات الاقتصاد والإحصاء، حيث عبر الطلبة عن سعادتهم من مستوى الاقتصاد، اشتكوا من صعوبة الإحصاء.

ويقول أحمد أشرف طالب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، أن امتحان الاقتصاد كان فى مستوى الطالب المتوسط والاسئلة سهلة ومباشرة، ولكن امتحان الإحصاء كان صعب للغاية ويحتاج للطالب المتميز.

ومن جانبه يقول الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه يتم متابعة ثانى أيام ماراثون الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء، عبر تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الإمتحانات.

وكشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، موضحاً إنه أجرى جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التى سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، إنه انتهت المديرية من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وتمت متابعة تجهيزات اللجان والاستراحات بجولات على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة اللجان قبل دخول ماراثون الثانوية العامة، ورافق وكيل تعليم الأقصر، خلال جولاته على مقرات لجان واستراحات الثانوية العامة، كل من مدير إدارة الطود الدكتور عبده الضوى، وأمين مجلس أمناء الطود النائب محمد عطا الله، حيث أشاد بمستوى الجاهزية بإدارة الطود وكذلك فى باقى اللجان دائماً، سواء باللجان أو استراحات المعلمين.