"بيطرى الأقصر" يكشف تفاصيل استعدادات المجازر لاستقبال عيد الأضحى.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لتجهيز وتوفير كافة مستلزمات المجازر حول الأقصر، وذلك قبل قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة الأهالى والمؤسسات الأهلية فى ذبح أضاحى العيد طوال أيام التشريق فى العيد، وذلك بإشراف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد داخل كافة المجازر حول الأقصر.

ومن جانبه يقول الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطري بالأقصر، إنه يقود رجال الطب البيطرى جولات للمرور على المجازر لبحث احتياجاتهم وتوفيرها لخدمة الأهالي والمؤسسات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمت متابعة العمل فى مجزر أرمنت لمتابعة أعمال تطوير المجزر، وعمل منذ أسابيع المقايسة اللازمة لرفع كفاءة مجزر أرمنت وإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة، وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية لرفع كفاءة المجازر حفاظاً على صحة وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.

كما تم التأكيد على الدكتور الرشيدي محمد مدير بيطرى إسنا، بمتابعة العمل والمتطلبات داخل مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح والإطمئنان على سير العمل داخله، بجانب إعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر، ويجرى متابعة مجزر مدينة القرنة الآلي لمعرفة احتياجاته لخدمة الأهالى، وتم داخل مجزر القرنة رصد كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لخدمة الأهالى خلال العيد.وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الأعمال بالمجازر بالأقصر.

وأكد مدير الطب البيطرى بالأقصر، على إنه تقرر أن يتم توفير اللازم بكل مجازر الأقصر، بجانب التأكيد على مشرفين المجازر بالعمل خلال أيام العيد حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى أعداد المذبوحات، بجانب تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر، بجانب توزيع ملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر، والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.