بوتين: هناك أشخاص كثيرون فى أمريكا يريدون حربا عالمية ثالثة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا قذائف اليورانيوم، موضحا أن هناك أشخاصا كثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون حربا عالمية ثالثة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب.

وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب، وأوكرانيا تستخدم الموانئ المخصصة لتنفيذ الصفقة لإرسال القوارب المسيرة كما فعلت أخيرا ضد أحد سفننا".

وأشار الرئيس إلى أن "موسكو تعرضت للخداع مرة أخرى، ولم يتم فعل أي شيء فيما يتعلق بتحرير الإمدادات (إمدادات الحبوب) من روسيا".