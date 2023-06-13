بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم.. والرسوم 35 جنيها للمادة

الشرقية- إيمان مهنى

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، فى تلقى طلبات التظلمات على نتائج مواد الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية ، وذلك حتى الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مقر التقدم بالتظلم هو ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم 35 جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة تيسيرا على أولياء الأمور.

وأشار إلى انه سوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم فى الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

يذكر أنه اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 85.81.9٪ بمختلف قطاعاتها.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 137749 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 136581 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح فى الإعدادية العامة 85.91٪ , والإعدادية المهنية 68.59 %، والإعدادية للصم 94 %، والاعدادية للنور للمكفوفين 83 %.