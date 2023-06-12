ننشر جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية للفصل الدراسى الثانى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 – 2023، للفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر بدء تلقى طلبات التظلمات بداية من الأحد المقبل، الموافق 18 يونيو الجارى لإدارتي بنها وقها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.





وتضمن جدول التظلمات وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:

- إدارتي بنها وقها التعليمية: الأحد 18 يونيو الجارى

- إدارتا طوخ وكفر شكر: الإثنين 19 يونيو الجارى

- إدارة شرق شبرا الخيمة: الثلاثاء 20 يونيو الجارى

- إدارة غرب شبرا الخيمة: الأربعاء 21 يونيو الجارى.

- إدارتي القناطر الخيرية وقليوب: الخميس 22 يونيو الجارى.

- إدارتا الخانكة والعبور: السبت 24 يونيو الجارى

- إدارة شبين القناطر الخصوص: الأحد 25 يونيو الجارى.

كما تم تحديد يوم الإثنين الموافق 26 يونيو الجاري للمتخلفين عن موعد التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.

على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.

ويتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع علي ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب المحمول، ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدي شعراوي الابتدائية ببنها