اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:12 م
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انقلاب سيارة نقل ثقيل وإصابة قائدها بطريق المطرية الدائرى الجديد بالدقهلية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:58 م
انقلاب سيارة نقل ثقيل وإصابة قائدها بطريق المطرية الدائرى الجديد بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
الدقهلية_محمد الحبشي

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شهد طريق المطرية بورسعيد الدائرى الجديد، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" أدت لإصابة قائدها.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" في الطريق الدائري الجديد.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا أمام قرية النسايمة  علي طريق المطرية وكانت في إتجاهها لمحافظة دمياط.
 
ونتج عن الحادث إصابة تامر محمد حسن، سائق السيارة النقل وعدم وقوع خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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حوادث اليوم



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