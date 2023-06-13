اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى فى الصف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:02 م
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى فى الصف اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى الصف ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

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