انتظام امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، أداء امتحاناتهم في مادة الاقتصاد، حيث بدأ امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9 وذلك وسط تواجد أمني بمحيط لجان الامتحانات.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية ، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.



أولياء الأمور مع ابنائهم أمام لجان امتحانات الثانويه العامه بالإسكندرية



طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في الاسكندرية



طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية أمام لجان الامتحانات



