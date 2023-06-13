النوبات القلبية عند المراهقين.. فهم الأسباب ونصائح لتفادى الإصابة

كتبت إيناس البنا

تزايدت حالات الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب في السنوات الأخيرة، تقليديًا، ارتبطت النوبات القلبية مع كبار السن، ولكن حتى المراهقين الآن ليسوا محصنين ضد هذه الحالة المميتة، هذا وضع مقلق يحتاج إلى معالجة بأهمية قصوى، فيما يلى وفقا لموقع " webmd" الأسباب وراء زيادة النوبات القلبية بين المراهقين.

تغييرات نمط الحياة وقلة النشاط البدني



يختلف أسلوب حياة المراهقين اليوم اختلافًا كبيرًا عن أسلوب حياة آبائهم. مع ظهور التكنولوجيا ، يقضي المراهقون وقتًا طويلاً أمام الأدوات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

أدى نمط الحياة الخامل هذا إلى انخفاض النشاط البدني، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة جيدة، يتطلب جسم الإنسان قدرًا معينًا من الحركة الجسدية لدعم الرفاهية. عندما يكون هناك نقص في النشاط البدني، يتعرض الجسم لضغط هائل ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

عادات الأكل غير الصحية

أدى ظهور الوجبات السريعة والوجبات السريعة إلى عادات الأكل غير الصحية بين المراهقين، غالبًا ما يختار الشباب اليوم بدائل ضارة بدلاً من الأطعمة المغذية، تفتقر هذه الأطعمة السريعة إلى العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات اللازمة لعمل الجسم بشكل سليم. يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية إلى إضعاف الجسم داخليًا وتقليل المناعة ، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات، يمكن أن تؤدي العادات الغذائية غير الصحية للمراهقين إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

أصبح التدخين واستخدام منتجات التبغ شائعًا بين الشباب، كما أصبح استخدام السجائر الإلكترونية شائعًا بشكل متزايد، تحتوي هذه المنتجات على النيكوتين الذي يضر بالجسم والرئتين وسموم أخرى يمكن أن تسبب انسداد الشرايين وتؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ساهم التبغ والسجائر الإلكترونية بشكل كبير في زيادة أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية بين المراهقين.

الظروف الصحية الموجودة مسبقًا

غالبًا ما يتجاهل المراهقون الظروف الصحية الموجودة مسبقًا ويعالجون أنفسهم بدلاً من استشارة الطبيب، يمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض أكثر خطورة تسبب أضرارًا كبيرة للجسم، الدواء الخاطئ يمكن أن يضر الجسم أكثر ؛ لذلك ، فإن أي حالة صحية موجودة مسبقًا قد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

إساءة استخدام المواد المحظورة



أصبح تعاطي المواد غير القانونية في متناول الشباب بشكل متزايد ، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالعقل والجسم. وقد زاد هذا الاتجاه ، ويتأثر المراهقون به بشكل متزايد، يمكن أن يؤدي استخدام مواد غير مشروعة إلى الإضرار بالقلب ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

تعد زيادة النوبات القلبية بين المراهقين سببًا مهمًا للقلق. يجب على المراهقين اتباع أنماط حياة صحية ، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن وتجنب المواد الضارة.

تعتبر الرعاية الطبية المناسبة والاستشارة ضرورية أيضًا لمنع أي مشاكل صحية أساسية من التسبب في أضرار جسيمة للجسم، من الضروري نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر نمط الحياة غير الصحي، والتبغ وتعاطي المخدرات ، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.