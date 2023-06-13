المعهد الفرنسى بالإسكندرية يستضيف الدورة الـ25 للمهرجان السينمائي الدولى غدا

الإسكندرية أسماء على بدر

يستضيف المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية الأربعاء، الدورة الـ25 للمهرجان السينمائى الدولى Très court بمقر المعهد بمشاركة افلام قصيرة متنوعة من كافة انحاء العالم.

وقال بيان المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية إنه فى كل عام، يختار مهرجان Très Court أفضل إنتاج سينمائى لأفلام أقل من أربع دقائق من جميع أنحاء العالم، والمعهد الفرنسى يشجع انتاج الافلام القصيرة ودعم الانتاج السينمائى.

فى سياق اخر افتتح محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية معرض " ارض البشر" للفنان مهاب عبد الغفار بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية بحضور عدد كبير من الفنانين ومحبى الفن التشكيلى.

وقال بيان المعهد الفرنسى بالإسكندرية أن المعرض مستوحى من التراث الفنى لفن الحضارة المصرية القديمة مع مجموعته الواسعة من الموضوعات والتصميم الأصيل للشكل البشرى والتمثيلات البصرية الأخرى للطبيعة ويتناول الفنان مهاب عبد الغفار فى رحلة فنية ملونة لإعادة النظر فى التحول الذى أثر على الفن المصرى بطريقة حديثة ومعاصرة.

يذكر أن مهاب عبد الغفار فنان سكندرى، سعى جاهداً لخلق اندماج بين منهجه التجريدى الحديث وأصالة ورمزية الحضارة المصرية القديمة.