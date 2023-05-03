المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يفتتح معرض "أرض البشر" الأحد

الإسكندرية أسماء على بدر

يفتتح المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية "معرض "أرض البشر" للفنان مهاب عبد الغفار بمقر المعهد وذلك الاحد القادم فى الساعة السابعة مساءً.

وقال بيان المعهد الفرنسى بالإسكندرية أن المعرض مستوحى من التراث الغنى لفن الحضارة المصرية القديمة مع مجموعته الواسعة من الموضوعات والتصميم الأصيل للشكل البشرى والتمثيلات البصرية الأخرى للطبيعة ويتناول الفنان مهاب عبد الغفار فى رحلة فنية ملونة لإعادة النظر فى التحول الذى أثر على الفن المصرى بطريقة حديثة ومعاصرة.

يذكر أن مهاب عبد الغفار فنان سكندرى، سعى جاهداً لخلق اندماج بين منهجه التجريدى الحديث وأصالة ورمزية الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن نطم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية لقاء مع الكاتب إبراهيم أحمد عيسى لتوقيع ومناقشة "بنو الأزرق – ثلاثية تلال الشمس" عن دار الكرمة تقديم إيمان الشيمى ومناقشة منير عتيبة وذلك الأحد 30 أبريل بمسرح المعهد.

وقال بيان المعهد الفرنسى انه المناقشة للكتاب تأتى فى أجواء أسطورية، وعالم خيالى أشبه بعالم ألف ليلة وليلة، وملحمة صراع العروش، الجزء الثانى من ثلاثية "تلال الشمس" للباحث التاريخى والكاتب المصرى إبراهيم أحمد عيسى.