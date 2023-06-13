المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على شاب وأصاباه بعاهة مستديمة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، شقيقان بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاعتداء على شاب بالضرب بسلاح أبيض والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات مالية بينهم بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 14729 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4275 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: إبراهيم ت إ ف، وشقيقه محمد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 3 أبريل من العام الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قد أحدثا جرحًا بالمجني عليه ت أ ، وتسببا في إصابته بعاهة مستديمة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تعديا على المجني عليه عمدًا بأن استدرجاه لمقابلتهما وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب بواسطة سلاح أبيض (سنجة) وذلك حال مساعدة المتهم الثاني له للشد من أزره فأحدثا ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إعاقة في نهاية حركة ثني الركبة، والتي قدرت نسبتها بنحو 10% على النحو المبين في التحقيقات.