اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لربة منزل لحيازتها هيروين فى الشرقية

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:04 ص
المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لربة منزل لحيازتها هيروين فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 500 ألف جنيه لادانتها بحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز أبو كبير.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل عمر الشحات، وعضوية المستشارين محمد عبد العظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.
 
تعود أحداث القضية،  رقم 4466 لسنة 2023 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 402 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة" هويدا أ ف" ربة منزل للمحاكمة الجنائية، لحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز أبوكبير.
 
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قد تم ضبطها بناء على إذن النيابة العامة، وبحوزتها كمية من جوهر مخدر الهيروين الخام تزن 250 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية

جنايات الزقازيق

ابوكبير

حيازة هيروين



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